POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Brand, der sich am Montag den 09.06.2025 gegen 10:05 Uhr an einem alten Bahngebäude an der Bahnhofstraße 8 in Nienburg ereignete. Ein Anrufer meldete, dass ein altes Bahngebäude an Ende der alten Gleise hinter dem Raiffeisenmarkt in Brand geraten sei. Zudem wurde eine männliche Person in der Nähe gesehen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

mehr