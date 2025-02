Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Mercedes flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.02.2025) kurz vor 18.00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann mit einem Mercedes in Gemmrigheim die Wilhelmstraße in Richtung der Ottmarsheimer Straße. An der dortigen Kreuzung übersah er vermutlich einen von rechts kommenden VW eines 39-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 34-jährige Mercedes-Fahrer fuhr danach unmittelbar mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hessigheimer Steige davon. Der flüchtige Mercedes wurde jedoch nach kurzer Zeit im Nahbereich von einer Zeugin gemeldet und durch die Polizei angetroffen. Bei dem Fahrer, der nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel: 07142 405-0 oder per Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

