POL-LB: Tamm: Einbrecher in Schul-Baustelle

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag (10.02.2035) gegen 16:45 Uhr ein in der Talstraße in Hohenhaslach in einer privaten Garage abgestellter Elektroroller in Brand. Der Besitzer zog sich beim Versuch, den Roller ins Freie zu schieben, Verbrennungen an den Händen zu. ...

