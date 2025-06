Polizei Bochum

POL-BO: Kabel von Ladesäulen entwendet - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Am 11. Juni gegen 3.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter Ladekabel von zwei neu errichteten Ladesäulen am Einkaufszentrum an der Dorstener Straße entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

