POL-BO: Unfall in Linden: Motorradfahrer (59) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots) - Wegen eines politisch motivierten Graffitis an einem Bochumer Parteibüro ermittelt der Staatsschutz. Es werden Zeugen gesucht. Unbekannte sprühten politische Äußerungen an die Hausfassade des Parteibüros an der Diekampstraße 37 in Bochum. Polizeibeamte stellten die frisch gesprühten Schriftzüge am Freitagvormittag, 18. April, gegen 10 Uhr im Rahmen ihrer Streifenfahrt fest und schrieben eine ...

mehr