Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Untergruppenbach: Unfall bei Aquaplaning

Auf circa 60.000 Euro beläuft sich der Sachschaden nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach am Sonntagabend. Gegen 22.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Lexus zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Weinsberg-Ellhofen unterwegs, als sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit der rechten Leitplanke kollidierte. Das Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers wurde von Trümmerteilen getroffen und ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Lexus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Rappenau: Elektro- und Baumaschinen von Baustellen gestohlen - Zeugen gesucht

Gleich zwei Baustellen in Bad Rappenau wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag Ziel von Einbrechern. Zwischen 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag und 8.45 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden im Kastanienring und im Kandelweg. Anschließend entwendeten sie zahlreiche Elektro- und Baumaschinen von den jeweiligen Baustellen. Wie hoch der verursachte Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Offenau: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Offenau. Zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes im Talweg. Anschließend wurden die Räumlichkeiten vermutlich nach Bargeld durchsucht und das Gebäude, ohne Beute, wieder verlassen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06296 4102 an den Polizeiposten Gundelsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell