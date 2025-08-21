PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach den Geschädigten einer sexuellen Belästigung

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025, gegen 16 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet wie dieser im Bereich der Großen Pfaffengasse 1 sein unerigiertes Glied entblößte und durch die Luft schwang. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Mannes standen zwei Jungen im ungefähren Alter von 10 Jahren. Diese schaute der Beschuldigte bei seiner Tat an. Die Jungen entfernten sich von der Örtlichkeit. Der 41-jährige alkoholisierte Mann konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen und für die Entnahme eine Blutprobe mit auf die Polizeiwache genommen werden. Im Anschluss an die Maßnahme erhielt er einen Platzverweis für die Innenstadt. Nun wird nach den beiden Jungen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
