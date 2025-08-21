Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchdiebstahl in Vereinscontainer

Frankenthal (ots)

In der Zeit vom 17.08.2025, 18:00 Uhr, bis zum 20.08.2025, 16:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Containers des Vereins Vatanspor Frankenthal, welcher sich auf dem Gelände der Sportanlage in der Benderstraße befand, auf und gelangten somit ins Innere des Containers. Aus dem Inneren entwendeten unbekannte Täter im Anschluss einen Bargeldbetrag im geringen dreistelligen Bereich.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportanlage oder am Container des Vereins Vatanspor Frankenthal gesehen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

