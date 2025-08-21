Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zusammenstoß zweier Radfahrer - eine Person leicht verletzt

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochabend (20.08.2025) gegen 18:10 Uhr befuhren eine 56-jährige und ihr 67-jähriger Ehemann mit ihren E-Bikes den Fahrradweg entlang der Speyerer Straße. In Höhe der Sonnenapotheke fuhr ein 70-jähriger Autofahrer nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf den Fahrradweg, um zu wenden. Die 56-jährige konnte noch rechtzeitig bremsen, ihr Ehemann jedoch nicht, kollidierte mit seiner Frau und stürzte. Hiervon erlitt er Schürfwunden am Arm sowie am Bein. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell