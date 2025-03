LPI-NDH: Randale mit Folgen - Mann verursacht Wasserschaden in Mehrfamilienhaus

Greußen (ots) - In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte gewaltsam in einen Supermarkt in der Straße Helbeeck ein. Kurz vor 4 Uhr lösten die Täter den Einbruchsalarm des Marktes aus. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Einbrecher Tabakwaren. Der Wert der entwendeten Zigaretten ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet ...

