POL-PDLU: Alkoholisiert Schlangenlinien gefahren - Führerschein beschlagnahmt

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 16:28 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender PKW im Speyerer Stadtbereich gemeldet. Der aufmerksame Verkehrsteilnehmer gab an, dass der vorausfahrende Fahrzeugführer mehrmals die Fahrbahnmitte überfahren hat und dadurch in den Gegenverkehr gekommen ist. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Fahrzeugführer in der Hilgardstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte vom Fahrzeugführer ausgehend starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 79-jährigen Fahrzeugführer 0.93 Promille. Der 79-jährige räumte ein, ein Viertel Glas Wein getrunken zu haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
