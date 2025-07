Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrüger erbeuten Münzen

Braunschweig (ots)

Celle / Braunschweig, 11.07.2025

Schockanruf bewegt Mann zur Übergabe von Gold

Am Freitagvormittag erhielt ein 83-Jähriger aus Celle einen Anruf von einem vermeintlichen Staatsanwalt. Der spiegelte ihm vor, dass seine Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht hat und deshalb jetzt eine Kaution von 100.000EUR fällig sei. Der Mann konnte von den Trickbetrügern dazu bewegt werden, eine Münzsammlung in fünfstelligem Wert, als Wert zu hinterlegen. In mehreren Telefonaten wurde der Mann schließlich in die Braunschweiger Innenstadt gelotst, wo er die Münzen am Ruhfäutchenplatz an eine bislang unbekannte Frau übergab. Zu einem danach vereinbarten Treffen vor dem Amtsgericht kam es nicht. Nach einem Gespräch mit der Verwandtschaft, stellte sich das Ganze als Betrug heraus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

