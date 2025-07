Polizei Braunschweig

POL-BS: Motorradfahrer gefährdet sich und andere

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bevenroder Straße

10.07.2025, 14.45 Uhr

Geschwindigkeiten innerorts jenseits von 100 km/h

Am vergangenen Donnerstag fiel einer Funkstreifenbesatzung auf der Bevenroder Straße ein Motorradfahrer auf, der stadtauswärts fuhr.

Nach Passieren des Querumer Kreisels in Richtung Bevenrode beschleunigte der Fahrer sein offensichtlich hoch-motorisiertes Zweirad so stark, dass er in kürzester Zeit erheblichen Abstand zu den dahinter fahrenden Beamten erlangte.

Im weiteren Verlauf konnte beobachtet werden, wie er unter fortlaufender Beschleunigung einen in gleicher Richtung fahrenden PKW überholte.

Trotzdessen die Beamten dem Motorradfahrer unter Wahrnehmung von Sonder- und Wegerechten folgten, konnten sie gerade noch erkennen, wie er von der Alten Grasseler Straße nach rechts in die Tiefe Straße einbog. Anschließend verloren sie ihn gänzlich aus den Augen.

Am Abzweig Hondelager Straße wurde die Funkstreifenbesatzung von einem Fahrradfahrer darauf hingewiesen, dass der Motorradfahrer in Richtung Bevenrode gefahren sei. Feststellen konnte man ihn allerdings nicht mehr.

Der Fahrer hat durch seine Fahrweise, bei der er Geschwindigkeiten jenseits von 100 km/h erreichte, sich selbst und andere gefährdet.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen illegalem Kfz-Rennen werden deshalb Zeugen des Vorfalls gesucht. Insbesondere der Radfahrer am Abzweig Tiefe Straße/Hondelager Straße wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell