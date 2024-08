POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Leichtverletzte Motorradfahrerin in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 11. August 2024, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Bottrop mit seinem Pkw VW den Schnitkerweg in Hatten in Richtung des Wietingsweges. An der Einmündung Ossendamm übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw VW eines 64-jährigen Pkw-Fahrer aus Oldenburg. In der Folge kam es zur Kollision der beiden ...

