Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar am 13. Januar 2024

Wismar (ots)

Die für den heutigen Tag angemeldeten Fahrzeugkorsos verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Gegen 15:00 Uhr startete der erste Fahrzeugkorso in Wendelstorf in Richtung Schwerin und führte von dort über die B 104 nach Gadebusch und schließlich über die B 208 über Mühlen Eichsen zurück nach Wendelstorf. In der Spitze nahmen knapp 150 Fahrzeuge, darunter 22 Traktoren, teil. In einem Fall leiteten die Einsatzkräfte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen am Korso teilnehmenden Pkw-Fahrer ein, da dieser verbotswidrig blaues Blinklicht nutzte. Ein zweiter Fahrzeugkorso startete kurz nach 17:00 Uhr in Kritzow bei Wismar. Dieser führte über die B 105 bis zum Rostocker Stadthafen und auf derselben Strecke zurück nach Kritzow. An diesem Korso beteiligten sich bis zu 61 Fahrzeuge, darunter 6 Traktoren. Aufgrund beider Fahrzeugkorsos kam es streckenweise zu nicht unerheblichen Verkehrseinschränkungen. gefertigt durch: POK Jan Freund Polizeiinspektion Wismar verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

