POL-SO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Werl mit dem Verkehrsdienst Soest

Soest (ots) - Ein 9-jähriger Fahrradfahrer aus Soest wurde am gestrigen Tag um 12:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 9-jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Oestinghauser Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren. In Höhe der Unfallstelle, die Ausfahrt eines Parkplatzes der dortigen Bankfiliale beabsichtigte eine 59-jährige Frau aus Lippetal mit ...

