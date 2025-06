Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 9-jähriger Junge wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Soest (ots)

Ein 9-jähriger Fahrradfahrer aus Soest wurde am gestrigen Tag um 12:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 9-jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Oestinghauser Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren. In Höhe der Unfallstelle, die Ausfahrt eines Parkplatzes der dortigen Bankfiliale beabsichtigte eine 59-jährige Frau aus Lippetal mit ihrem Auto nach rechts in die Oestinghauser Straße in Fahrtrichtung Oestinghausen abzubiegen.

Den von rechts auf der falschen Straßenseite fahrenden 9-jährigen hat sie dabei übersehen und diesen dann angefahren. Dabei verletzte sich der Junge leicht und wurde mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Mit der Schuldfrage müssen sich nun andere beschäftigen. Der Polizei liegt es trotzdem am Herzen noch einmal an alle Eltern zu appellieren, ihren Kindern die richtigen Regeln im Straßenverkehr zu erklären. Dazu gehört unter anderem, dass das Befahren eines Geh- oder Radweges nur in der erlaubten Fahrtrichtung erlaubt ist.

