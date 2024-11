Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (27.11.2024, 19.00 Uhr) auf Donnerstag (28.011.2024,03.05 Uhr) in eine Tankstelle auf der Weseler Straße in Dülmen, Buldern. Sie schlugen eine Fensterscheibe und das Glas der Eingangstür ein. So gelangten sie ins Innere des Geschäfts und entwendeten Tabakwaren. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

