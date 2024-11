Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Eisenhütte/ Autodiebstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte entwendeten, zwischen 19 Uhr am Dienstag (26.11.24) und 7.30 Uhr am Mittwoch (27.11.24), in der Straße An der Eisenhütte das Auto eines 26-jährigen Mannes aus Dülmen. Es handelt sich um einen weißen Kia EV6. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

