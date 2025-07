Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Unfälle - PKW zerkratzt - Sicherheitstipps

Aalen

Aalen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Montag um 17 Uhr parkte ein 44-Jähriger seinen Skoda Octavia in einer Parkbucht in der Schulstraße. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Milch-LKW kippt um

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Milchsammel-LKW die K3297 von Elchingen in Richtung Hohenlohe. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der LKW dabei rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken drehte sich der LKW und kippte auf die Seite. Letztendlich kam das Fahrzeug links neben der Fahrbahn in Seitenlage zum Stillstand. Durch den Aufprall entstand an dem LKW ein Schaden in Höhe von etwa 120.000 Euro. Des Weiteren wurden die Fahrbahn und ein Leitpfosten beschädigten. Dieser Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste anschließend von der Straßenmeisterei und einem ölwaschmobil gereinigt werden. Zudem war die Feuerwehr Neresheim mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Aalen: Unfallflucht

Ein VW T-Roc, der in der Obere Wöhrstraße geparkt war, wurde zwischen Sonntagabend, 18.35 Uhr und Montagnachmittag, 16:15 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Essingen: Schwer verletzte Motorradfahrerin

Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr befuhren eine 30-jährige Lenkerin einer Kawasaki und ein 26-jähriger Lenker einer KTM hintereinander die L1165 von Essingen in Richtung Lauterburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Kawasaki-Lenkerin in einer Rechtskurve kurz vor Lauterburg zu weit nach links und kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden MAN Omnibus, der ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fuhr. Dadurch kam die 30-Jährige ins Schleudern. Dies erkannte der dahinterfahrende KTM-Lenker zu spät und fuhr auf die Kawasaki hinten auf. Bei der Kollision wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der KTM-Lenker sowie der 47-jährige Omnibus-Fahrer bleiben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fachsenfeld: PKW zerkratzt

Ein Ford, der in der Waiblinger Straße abgestellt war, wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:40 Uhr, von einer unbekannten Person zerkratzt. Hierdurch entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Seniorin fällt in Jagst

Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes in der Straße An der Jagst stürzte am Donnerstag gegen 16:40 Uhr eine 81-jährige Frau versehentlich in die Jagst. Nachdem der Vorfall bemerkt wurde, konnte die Frau sehr schnell durch anwesende Ersthelfer aus der Jagst geborgen werden. Sie wurde anschließend zur medizinischen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Linienbus fährt auf PKW auf

Am Donnerstag um kurz vor 15.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines Linienbusses die Weißensteiner Straße in Richtung Unterbettringen. Aufgrund eines Rückstaus mussten die Fahrzeuge vor ihm abbremsen. Der 56-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf einen davor bereits stehenden VW Multivan auf. Aufgrund des Anstoßes wurde der Multivan wiederum auf einen davorstehenden Audi A 6 und dieser wiederum auf einen VW Tiguan aufgeschoben. Der Fahrer des Linienbusses, in welchem sich keine Fahrgäste befanden, blieb unverletzt. Der 40-jährige Fahrer des VW Multivan wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 75-jährige Audi-Lenkerin sowie der 78-jährige Fahrer des VW blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich etwa auf 16.000 Euro.

Mögglingen: Unfall

Eine 19-jährige VW-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 15:15 Uhr die L1161von Mögglingen in Fahrtrichtung Heubach. Als sie nach links auf die B29 in Richtung Aalen einbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden VW, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der die 19-Jährige sowie ihre 19-jährige Beifahrerin als auch der 23-Jährige leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Pkw beschädigt

Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurde die Windschutzscheibe eines VW Tiguans, der auf einem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße abgestellt war, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Telefonnummer 07171 796649-0 entgegen.

Iggingen: Unfall

Eine 50-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 14:45 Uhr mit einem VW die L1157 von Iggingen in Richtung Böbingen. Am Kreuzungsbereich beim Verteiler Iggingen übersah sie einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Renault, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Renault-Fahrer leicht verletzte und in ein Klinikum verbracht werden musste.

Iggingen: Einbruch

Zwischen Montagnachmittag, 16:30 Uhr und Donnerstagabend, 19:15 Uhr, gelangten Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Haydnstraße. Sie durchsuchten mehrere Schränke und verließen im Anschluss das Haus durch die Terrassentüre im Erdgeschoss. Zum möglichen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07175 921968-0 beim Polizeiposten Leinzell zu melden.

Eschach: Einbruch

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagabend, 11.07.2025 und Donnerstagnachmittag, 17.07.2025, durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Haus in der Straße Im Hospert. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten etwas Bargeld sowie mehrere Uhren. Der Sachschaden an der Türe beläuft sich auf rund 300 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Leinzell unter der Nummer 07175 921968-0.

Polizeipräsidium Aalen: Ferienzeit ist Einbruchszeit!

Bald beginnt für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die schönste Zeit im Jahr - die Sommerferien. Viele Familien nutzen diese Wochen, um in den langersehnten Jahresurlaub zu fahren. Bei der Abfahrt in den Urlaub kann es vielen nicht schnell genug gehen. Das wissen auch die Kriminellen. Damit Reisende nach ihrem Urlaub nicht auf ein aufgebrochenes Fenster, durchwühlte Klamotten oder entwendete Gegenstände in ihrem eigenem zu Hause stoßen, gibt die polizeiliche hilfreiche Tipps.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen. - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre).

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. - Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Weitere Hinweise gibt es im Internet unter http://www.polizei-beratung.de oder unter https://www.k-einbruch.de/

