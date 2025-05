Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Von der Meldeauflage zur JVA

Saarlouis (ots)

Am späten Samstagabend des 10.05.2025, 22:38 Uhr, erschienen zwei Personen bei der PI Saarlouis und wollten die persönliche Meldeauflage ihrer Mutter quittieren. Ihrer Mutter gehe es nicht gut, weshalb sie nicht selbst kommen könne. Sie warte an einer Bushaltestelle in der Nähe. Da hiesiger Dienststelle bekannt war, dass die Mutter mit Haftbefehl gesucht wird, sollte die Bushaltestelle durch ein Streifenteam aufgesucht werden. Die Personen sprinteten anschließend fluchtartig davon und konnten beobachtet werden, wie sie in einen Pkw einstiegen, welcher die Örtlichkeit verließ. Die Verfolgung wurde aufgenommen. Die Gesuchte wurde schließlich in besagtem PKW vor ihrer Haustür festgenommen. Sie wurde am frühen Sonntagmorgen der JVA Zweibrücken zugeführt, wo sie nun ihre Haftstraße verbüßt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell