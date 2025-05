Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht in Saarlouis vom 06.05.2025

Saarlouis (ots)

Am Dienstag, den 06.05.2025, kam es im PIEPER-Parkhaus in Saarlouis zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Opel Corsa mit SLS Kennzeichen war zwischen circa 13:15 Uhr und 15:00 Uhr auf dem vierten Parkdeck geparkt. In diesem Zeitraum wurde der Opel Corsa durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis, Tel: 06831/ 9010, oder persönlich in Verbindung zu setzen.

