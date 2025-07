Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Garagenbrand, Beleidigung und Körperverletzung, Anlagebetrug

Aalen (ots)

Backnang: Über Verkehrsinsel gefahren

Aufgrund Unachtsamkeit geriet am Donnerstagmorgen, gegen 08:40 Uhr ein 86-jähriger BMW-Fahrer in der Weissacher Straße zu früh auf die Abbiegespur und fuhr über eine dortige Verkehrsinsel. Der 86-jährige Autofahrer verursachte ca. 500 Euro Schaden an der Verkehrsinsel. An seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Backnang: Parkhausschranke beschädigt

Am Donnerstag gegen 07:00 Uhr wurde die Parkhausschranke des Parkhauses Stadtmitte in der Grabenstraße durch einen Peugeot-Fahrer beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund der Aufzeichnungen der Videoüberwachung schnell ermittelt werden. Der 78-jährige Peugeot-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Beleidigung und Körperverletzung

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr kam es offenbar aufgrund der Fahrweise eines 58-jährigen Mercedes-Fahrers in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Streitgespräch zwischen ihm und zwei anderen Männern im Alter von 54 und 46 Jahren. Nach gegenseitigen Beleidigungen schlug der 54-Jährige den 58-Jährigen vor die Brust, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Gegen die Streithähne führt nun der Polizeiposten Schmiden die weiteren Ermittlungen.

Weinstadt: Betrunken Unfall verursacht

Am späten Donnerstagabend verlor ein 57- jähriger VW Fahrer auf der Stuttgarter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille festgestellt. Neben einer Blutentnahme musste der Mann auch seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Bei dem Unfall entstand kein Fremdschaden, der VW hingegen hatte einen Totalschaden.

Waiblingen - Bittenfeld: Anlagebetrug - vierstellige Schadenssumme

Am Donnerstag erstattete eine ältere Frau aus Waiblingen bei der Polizei Anzeige, dass Sie Opfer eines Anlagenbetrugs wurde und hierdurch über einen Monat lang insgesamt eine hohe viertstellige Summe verlor. Über eine bislang unbekannte Plattform erfolgte die Registrierung. Via E-Mail wurde Sie zur Installation einer App für Fremdzugriffe auf ihren PC aufgefordert. Zunächst erfolgten kleinere Überweisungen auf ausländische Konten. Um den vermeintlichen Anlagegewinn auszahlen zu lassen, führte die Geschädigte weitere Überweisungen durch. Als nun eine niedere fünfstellige Summe für die finale Ausbezahlung gefordert wurde, kamen bei der Geschädigten Zweifel auf.

Um sich vor Betrügern zu schützen rät die Polizei:

- Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen.

- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

- Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Was tun im Betrugsfall?

- Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Winnenden: Garagenbrand

Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr wurde in der Marie-Huzel-Straße schwarzer Rauch gemeldet. Durch die Einsatzkräfte konnte eine brennende Garage festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Angaben der Hausbesitzer und nach Besichtigung des Brandorts scheint ein Werkzeugakku, der in der Ladestation eingesteckt war, als wahrscheinlichste Brandursache. Durch die starke Rauchentwicklung mussten die zur Garage gehörenden Gebäudeteile zeitweise evakuiert werden. An der Garage entstand Schaden von etwa 20.000 Euro.

