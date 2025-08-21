POL-PDLU: Ohne Führerschein mit Roller unterwegs
Böhl-Iggelheim (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (21.08.2025) gegen 04:10 Uhr wurde ein 20-Jähriger mit seinem Roller in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 20-Jährige lediglich im Besitz einer sogenannten Mofa-Prüfbescheinigung war, der Roller jedoch schneller als 25 km/h fuhr, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
