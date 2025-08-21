PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein mit Roller unterwegs

Böhl-Iggelheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (21.08.2025) gegen 04:10 Uhr wurde ein 20-Jähriger mit seinem Roller in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 20-Jährige lediglich im Besitz einer sogenannten Mofa-Prüfbescheinigung war, der Roller jedoch schneller als 25 km/h fuhr, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

