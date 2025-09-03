PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturz im Gleisbett

Jena (ots)

Ob aus Unachtsamkeit oder einer Fehleinschätzung der Reifenbreite der Sturz am Dienstag geschah, ist nicht geklärt. Fakt ist jedoch, dass die reifen eines E-Scooters in die Gleise gerieten, woraufhin der Fahrer stürzte. Geschehen ist dies am Dienstag, gegen 17:20 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Durch den Sturz zog sich der 78-jährige Fahrer Verletzungen zu, welche im Klinikum behandelt wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
