Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Downhillfahrt endet mit Sturz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mennewitz: Ein Ausflug mit dem Mountainbike, die Gegend erkunden und auch ein wenig Downhill fahren, das war augenscheinlich der Plan einer 27-Jährigen sowie ihrem 30-jährigen Begleiter. Jedoch endete für Beide der Ausflug im Krankenhaus. Als die zwei Biker von der Wöllmisse aus in Richtung Mennewitz einen abschüssigen Weg befuhren, verloren sie unabhängig voneinander aufgrund des Untergrundes die Kontrolle über ihr Zweirad und kamen zu Fall. Hierbei verletzten sie sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell