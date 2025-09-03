PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Downhillfahrt endet mit Sturz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mennewitz: Ein Ausflug mit dem Mountainbike, die Gegend erkunden und auch ein wenig Downhill fahren, das war augenscheinlich der Plan einer 27-Jährigen sowie ihrem 30-jährigen Begleiter. Jedoch endete für Beide der Ausflug im Krankenhaus. Als die zwei Biker von der Wöllmisse aus in Richtung Mennewitz einen abschüssigen Weg befuhren, verloren sie unabhängig voneinander aufgrund des Untergrundes die Kontrolle über ihr Zweirad und kamen zu Fall. Hierbei verletzten sie sich und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  • 03.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Scheibe beschädigt

    Jena (ots) - Offenbar über das vergangene Wochenende beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe einer Arena im Jenzigweg. Der oder die Täter warfen augenscheinlich einen Gegenstand, wie einen Stein, gegen eine Scheibe, welche daraufhin zu Bruch ging. Festgestellt wurde dies erst am Dienstagmorgen durch einen Zeugen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Sturz im Gleisbett

    Jena (ots) - Ob aus Unachtsamkeit oder einer Fehleinschätzung der Reifenbreite der Sturz am Dienstag geschah, ist nicht geklärt. Fakt ist jedoch, dass die reifen eines E-Scooters in die Gleise gerieten, woraufhin der Fahrer stürzte. Geschehen ist dies am Dienstag, gegen 17:20 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Durch den Sturz zog sich der 78-jährige Fahrer Verletzungen zu, welche im Klinikum behandelt wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Reifen zerstochen

    Jena (ots) - Dienstagmorgen informierte ein Zeuge darüber, dass an einem Fahrradabstellplatz vor einer Schule in der August-Bebel-Straße mehrere Fahrradreifen offensichtlich mutwillig zerstört wurden. Die Tat ereignete sich bereits am Montag, wobei sowohl Räder von Lehrern als auch Schülern betroffen waren. Weiterhin wurde bekannt, dass sich ein gleichgelagerter Sachverhalt bereits in der Vorwoche ereignete. Insgesamt waren fünf Fahrräder betroffen. Hinweise gibt es ...

    mehr
