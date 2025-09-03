LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Person - Update
Weimar (ots)
Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Moskauer Straße, bei welchem ein 74-Jähriger schwer verletzt wurde. Hierzu wird auf die Ausgangsmeldung samt Zeugenaufruf zu den E-Scooterfahrern am 01. September 2025 verwiesen. Am Dienstag erging dann leider die Mitteilung aus dem Klinikum, dass der 74-Jährige seinen Verletzungen erlegen ist. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern weiter an.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell