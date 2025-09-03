Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug nicht versichert

Weimar (ots)

Weil er ohne Versicherungskennzeichen auf dem Gehweg unterwegs war, wurde gestern Vormittag in Weimar West ein 43-jähriger Weimarer auf seinem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Auf den Vorhalt mit einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs zu sein, entgegnete der Fahrzeuglenker, dass er das Gefährt nicht versichert bekomme. Grund hierfür: es fährt zu schnell. Aus diesem Grund sei er auch "extra auf dem Gehweg unterwegs gewesen". Ermittlungen ergaben, der Roller ist aufgrund seiner Eigenschaften nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der Mann wird sich nun deswegen verantworten müssen.

