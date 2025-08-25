Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht zwischen Madfeld und Bredelar; die Polizei sucht Zeugen

Brilon (ots)

Ein Autofahrer musste einem entgegenkommendem Motorrad ausweichen. Am 19.08.2025 um 11:05 Uhr befuhr ein 58-jähriger Briloner die L637 aus Richtung Madfeld in Richtung Bredelar. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegen, der die Kurve geschnitten habe. In der Folge habe der Briloner in die Leitplanke ausweichen müssen. Der Motorradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Der Motorradfahrer habe ein steingraues Motorrad der Marke Suzuki mit schwarzen Tourenkoffern gefahren und einen schwarzen Helm getragen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell