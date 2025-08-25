PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Arnsberger betrat mit Pistole im Hosenbund in Hüstener Gaststätte

Arnsberg (ots)

Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei noch mehr; die vorläufige Festnahme war die Folge. In der Nacht auf den 24.08.2025 machte ein 24-jähriger Arnsberger auf sich aufmerksam, indem er mit einer Pistole im Hosenbund eine Gaststätte in Hüsten betrat. Nachdem er die Pistole - ohne jemanden zu bedrohen - präsentiert hatte, verschwand der Mann wieder. Der Polizei wurde der Sachverhalt am Nachmittag des 24.08.2025 mitgeteilt. Die Polizei in Arnsberg erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei stellte sich heraus, dass die in der Gaststätte vorgezeigte Pistole eine erlaubnisfreie Gaspistole war. Allerdings fand die Polizei auch u.a. eine nicht geringe Menge Amphetamine und ein erlaubnispflichtiges Gewehr mit scharfer Munition. Dadurch bestand der Tatverdacht des bewaffneten Handelstreibens mit Amphetaminen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

