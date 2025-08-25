PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung eskalierte

Brilon (ots)

16-Jähriger verletzte 15-Jährigen mit Messer. Am 24.08.2025 um 13:07 Uhr kam es in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Stadtgebiet Brilon zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen. Nachdem es zunächst verbale Streitigkeiten gegeben hatte, stieß der 16-Jährige seinen Kontrahenten unvermittelt mit beiden Händen gegen eine Wand. Danach verletzte er den 15-Jährigen mit einem Brotmesser leicht an der Hüfte. Der Angreifer entfernte sich aus der Einrichtung. Die hinzugerufene Polizei konnte ihn später antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass er ein Einhandmesser mit sich führte. Das Messer wurde sichergestellt. Die Krimimalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

