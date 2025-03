Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung zum Garagenbrand

Mühlhausen (ots)

Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete, kam es in der vergangenen Nacht zum Brand einer Garage am Egelseeweg.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5990747

Kriminaltechniker ermittelten am Vormittag zur Brandursache. Im Ergebnis der Brandortuntersuchung stellten die Ermittler fest, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Garagenbrand war. Ein Straftatverdacht lag somit nicht vor.

