Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Eslohe (ots)
Am Samstagabend befuhr ein 61jähriger Mann aus Eslohe mit seinem E-Bike den Radweg an der Homertstraße. Am Ende der Gefällestrecke stürzte er und zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (mb)
