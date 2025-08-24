POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Arnsberg-Neheim (ots) - Am frühen Samstagabend fuhr ein Rettungstransportwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der B7 von Neheim nach Voßwinkel. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Neheim fuhr der Wagen bei Rot in den Einmündungsbereich ein und stieß mit einem BMW zusammen, der bei Grün die Autobahn verlassen wollte. Der Fahrer des BMW, ein 33jähriger Mann aus Bergkamen, wurde dabei leicht verletzt. Er wurde ...

