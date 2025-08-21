Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Neheim; Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Auf dem Großraumparklatz im Schleifmühlenweg, an dem u.a. ein Fitnessstudio ansässig ist, wurde ein roter Transporter beschädigt. Am 20.08.2025 um 17:25 Uhr beschädigte eine 23-jährige Arnsbergerin beim Ausparken einen geparkten, roten Transporter. Das rote Fahrzeug muss hinten links beschädigt worden sein. Um die Polizei zu rufen, entfernte sich die Unfallverursacherin vom Parkplatz. Als sie zurückkam, war der rote Transporter nicht mehr da.

Nutzer des roten Fahrzeugs und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell