Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Baucontainer bei Wenholthausen

Eslohe (ots)

Baustelle zwischen Wenholthausen und Olpe war Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 19.08.2025 um 16:15 Uhr bis zum 20.08.2025 um 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Container auf, der als Lager für Baumaschinen diente. Derzeit wird dort eine Brücke saniert. Aus dem Container wurden mehrere Maschinen und Geräte entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

