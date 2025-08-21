Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in der Talstraße

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum von 04:00 Uhr bis um 19:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter am 19.08.2025, in ein Einfamilienhaus in der Talstraße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, gewaltsam das Dachfenster eines Wintergartens zu öffnen. Das Fenster hielt stand, die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

