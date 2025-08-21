Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 6-Jähriger prallt gegen Pedelec-Fahrerin
Meschede (ots)
Beide Beteiligte verletzten sich leicht. Am 20.08.2025 gegen 19:00 Uhr befuhr eine 51-jährige Meschederin mit ihrem Pedelec bergab die Hardtstraße in Richtung Warsteiner Straße. Aus der Kuckuckstraße fuhr in dem Moment ein 6-jähriger Junge mit einem Tretroller auf die Hardtstraße. Beide prallten aufeinander und verletzten sich durch den Unfall leicht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell