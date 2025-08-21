POL-HSK: 6-Jähriger prallt gegen Pedelec-Fahrerin

Medebach (ots) - 52-Jähriger war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Am 19.08.2025 gegen 20:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Gelsenkirchener die K56 aus Richtung Medebach in Richtung Glindfeld. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto kippte auf die rechts Seite. Der Mann blieb unverletzt. Eine Unbeteiligte half dem 52-Jährigen beim Aussteigen. Bei der ...

