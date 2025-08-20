PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K56

Medebach (ots)

52-Jähriger war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Am 19.08.2025 gegen 20:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Gelsenkirchener die K56 aus Richtung Medebach in Richtung Glindfeld. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto kippte auf die rechts Seite. Der Mann blieb unverletzt. Eine Unbeteiligte half dem 52-Jährigen beim Aussteigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Der Gelsenkirchener musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde bereits vor mehreren Jahren sichergestellt, als er unter Alkoholeinfluss ein Auto fuhr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

