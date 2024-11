Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d.Fils - Einbrecher muss draußen bleiben

An stabilen Türen scheiterte ein Einbrecher am Wochenende bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 18 Uhr versuchte ein Unbekannter die Haustür an einem Einfamilienhaus im Ringweg in Roßwälden aufzuhebeln. Da er an der stabilen Tür scheiterte, versuchte er auch die Terassentür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Auch daran scheiterte der Einbrecher und musste draußen bleiben. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden am Gebäude wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++2187849 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell