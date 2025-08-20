PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in metallverarbeitende Firma in Amecke

Sundern (ots)

Im Zeitraum vom 14.08.2025 um 08:00 Uhr bis zum 19.08.2025 um 06:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in Büroräume einer Gießerei in der Illingheimer Straße einzudringen. Das angegangene Fenster hielt jedoch stand. Der oder die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

