Polizei Münster

POL-MS: Ladendiebstahl verhindert - Tatverdächtiger festgenommen

Münster (ots)

Am Montagmorgen (14.07., 10:45 Uhr) haben Polizisten einen Verdächtigen vorläufig festgenommen, nachdem ein Mitarbeiter des Geschäfts ihn auf frischer Tat ertappt hatte. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der 24-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe des Überwasserkirchplatzes aufgehalten und dort auffällig verhalten. Der Mitarbeiter des Geschäfts sprach ihn beim Verlassen des Ladens an. Der Tatverdächtige öffnete freiwillig seinen Rucksack. Darin befanden sich mehrere hochwertige Jacken. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann mit polnischer Herkunft vorläufig fest. Den 24-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

