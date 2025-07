Polizei Münster

POL-MS: Blutprobe nach Trunkenheitsfahrt - 39-Jähriger fährt E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen (15.07., 02:45 Uhr) einen 39-jährigen Mann an der Schorlemer Straße gestoppt, der unter Alkoholeinfluss auf einem E-Scooter fuhr. Der Mann fiel den Polizisten auf, da er ein Stoppschild missachtete und in Schlangenlinien fuhr. Beim Heranfahren an den E-Scooter bemerkten die Beamten, dass sich noch eine zweite Person auf dem E-Scooter befand. Ein freiwilliger Alkoholtest beim 39-Jährigen ergab einen Wert von rund 1 Promille. Auf einer Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Münsteraner ein.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell