BPOLI-KA: Bundespolizisten bedroht, beleidigt und angegriffen

Mannheim / Darmstadt (ots) - Am Freitagabend (30. August) wurden am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Frauen Opfer von Diebstahlsdelikten. Die Täterschaft konnte entkommen, wurde jedoch in Darmstadt festgenommen. Gegen 17:20 Uhr erschien die 57-jährige Geschädigte auf der Wache am Hauptbahnhof, um den Diebstahl ihres Mobiltelefons zur Anzeige zur bringen. Zeitgleich erhielten die Beamten die telefonische Information über ...

