Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei sucht Fahrradfahrerin nach Unfallflucht

Brilon (ots)

Am 18.08.2025 um 21:45 Uhr stieß im Kreisverkehr Hoppecker Straße / Gartenstraße eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammen. Ein 57-jähriger Mescheder befuhr die Hoppecker Straße in Fahrtrichtung Gartenstraße, um in den Kreisverkehr Hoppecker Straße / Gartenstraße einzubiegen. Dort kollidierte eine Fahrradfahrerin mit dem Auto des Mescheders. Die Fahrradfahrerin fuhr in die linke Fahrzeugseite des Mannes, wodurch das Auto beschädigt wurde. Nach einem kurzen Gespräch setzte die die Frau ihre Fahrt mit ihrem schwarzen Fahrrad über die Gartenstraße fort, ohne Angaben zu ihrer Verkehrsbeteiligung zu machen. Ob sich die Frau verletzt haben könnte, steht nicht fest.

Die Fahrradfahrerin wurde wie folgt beschrieben:

   - 25 - 30 Jahre alt
   - Lange, blonde Haare
   - Schwarz gekleidet
   - Schwarzer Helm
   - (Schutz-) Brille

Sie verlor ihre Kopfhörer an der Unfallstelle.

Die Fahrradfahrerin und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren