Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall am Zebrastreifen - 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Missverständnis zwischen einen 12-jährigen Radfahrer und einem 74-jährigen Autofahrer zu einem Unfall geführt. Der PKW-Fahrer aus Nettetal beabsichtigte, den Kreisverkehr am Krankenhaus in Lobberich auf die Straße An St. Sebastian zu verlassen. Am dortigen Zebrastreifen nahm er zwar einen jungen Radfahrer wahr, dachte aber, dass der 12-Jährige an St. Sebastian weiterfahren wollte. Als der Junge, bei dem es sich ebenfalls um einen Nettetaler handelt, entgegen der Einschätzung den Zebrastreifen nutzte um die Straße zu queren, kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt, konnte nach der Unfallaufnahme aber mit seiner Mutter nach Hause fahren. /CP (713)

