Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendliche verursachen Unfall mit dem Fahrzeug der Eltern - Fahrerflucht

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht zu Montag, 14. Juli, kam es gegen 3 Uhr in Waldniel zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Jugendlicher. Eine 15-jährige Viersenerin hatte zuvor eigenmächtig und ohne Wissen ihrer Mutter deren Pkw an sich genommen, um ihren 17-jährigen Freund abzuholen. Die beiden Minderjährigen wechselten sich wohl immer wieder als Fahrer ab. Auf dem Windhauser Weg in Waldniel verlor der 17-Jährige schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch es zu einem Verkehrsunfall kam. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die 15-Jährige kehrte zu Fuß zur elterlichen Wohnung zurück und informierte ihre Mutter über den Vorfall. Diese verständigte umgehend die Polizei. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache und zum genauen Hergang, dauern an. Es wird geprüft, ob der 17-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen beide Jugendliche wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. /jk (710)

