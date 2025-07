Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Viersen schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer fuhr auf der Rheindahlener Straße aus Hausen kommend in Richtung Dülken. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Viersen wollte aus dem Falkenweg nach links, ebenfalls nach Dülken, in die Rheindahlener Straße einbiegen und übersah dabei das von rechts kommende Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. /CP (711)

