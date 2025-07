Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mercedes GLE Coupe gestohlen - Ortung in den Niederlanden

Nettetal-Schaag (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag ist in Schaag ein neuwertiger Mercedes gestohlen worden. Der oder die Tatverdächtigen betraten unbemerkt das Haus, in der Straße Bruckrath, durch eine geöffnete Terassentür obwohl die Bewohner zu Hause waren. Mit dem Originalschlüssel, der sich im Hausflur befand, wurde das Fahrzeug gestartet und nach ersten Erkenntnissen über die niederländische Grenze gefahren. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Mercedes GLE 350 e 4MATIC Coupé, Baujahr 2022, in der Farbe Grau. Das amtliche Kennzeichen lautet: ME-TF 260. Eine Fahndung nach dem PKW sowie Ermittlungen der deutschen und niederländischen Polizeibehörden wurden eingeleitet. Falls Sie Hinweise zu dem Diebstahl haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /CP

