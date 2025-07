Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 12.07.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Firmentransporter

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbek. Täter eine Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand in der Nienburger Straße in Delmenhorst geparkten Firmentransporters ein. Die Täter entwendeten aus den Innenraum nach ersten Erkenntnissen mehrere Motorgeräte. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 11.07.2025, um 21.30 Uhr, wurde ein 43-jähriger PKW-Fahrer (aus Enger, NRW) in der Straße Am Grünen Kamp in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Weiterhin verfügte der PKW über keinen Versicherungsschutz. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen entstempelt, die Zulassungsbescheinigung Teil I sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Delmenhorst: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 11.07.2025, um 23.46 Uhr, wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Bremer Heerstraße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab 0,60 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch