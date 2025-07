Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Jade

Delmenhorst (ots)

Am 11.07.2025 gegen 12:50 Uhr befährt eine 27-jährige Jaderin mit ihrem Pkw Ford die Jaderlangstraße aus Richtung Rastede kommend in Fahrtrichtung Südbollenhagen. Im Kreuzungsbereich der Jaderlangstraße/Kreuzmoorstraße/Oldenbroker Straße missachtet ein 56-jährige Braker mit seinem Pkw VW ein Stopp-Schild und kollidiert mit dem PKW der von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Jaderin. Im Zuge der Kollision überschlägt sich der Ford und kommt, nach Touchieren mehrere Verkehrszeichen, auf der Seite im Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin des Ford wird leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Insassen des VW bleiben unverletzt. Am Ford entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenfalls erheblicher Sachschaden entsteht am VW. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wird der genannte Kreuzungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell